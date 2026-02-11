Адвокат Сазанов напомнил о масштабных изменениях для дачников с 1 марта

Законодательство в сфере земельных отношений активно меняется. С нынешнего года серьезно ужесточается контроль за целевым использованием земли и вводятся новые процедуры.
«С 1 марта 2026 года вступают в силу масштабные изменения, консолидирующие правила определения и изменения видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков, — рассказал aif.ru адвокат и судебный защитник Михаил Сазанов. — Для покупателя критически важно понимать, что ВРИ, указанный в ЕГРН, теперь должен неукоснительно соблюдаться. Использование земли не по целевому назначению, например, размещение магазина на участке для индивидуального жилищного строительства, грозит значительными административными штрафами. Для граждан они составят от 0.1 до 0.3% кадастровой стоимости участка, но не менее 2 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1 до 6%, но не менее 100 тысяч рублей».
Особую осторожность, подчеркнул эксперт, следует проявлять при покупке земель сельскохозяйственного назначения, где контроль за сохранением целевого использования ужесточается. Нововведения также уточняют, что сведения о разрешенном использовании могут содержаться не только в градостроительном регламенте, но и в лесохозяйственных регламентах, положениях об особо охраняемых природных территориях или проектной документации, что расширяет перечень документов, требующих анализа перед сделкой.
