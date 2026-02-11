Адвокат Сазанов напомнил о масштабных изменениях для дачников с 1 марта

«С 1 марта 2026 года вступают в силу масштабные изменения, консолидирующие правила определения и изменения видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков, — рассказал aif.ru адвокат и судебный защитник Михаил Сазанов. — Для покупателя критически важно понимать, что ВРИ, указанный в ЕГРН, теперь должен неукоснительно соблюдаться. Использование земли не по целевому назначению, например, размещение магазина на участке для индивидуального жилищного строительства, грозит значительными административными штрафами. Для граждан они составят от 0.1 до 0.3% кадастровой стоимости участка, но не менее 2 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1 до 6%, но не менее 100 тысяч рублей».