На Солнце продолжает снижаться вспышечная активность

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые заявили, что вспышечная активность на Солнце вновь снижается и уже завтра может достичь минимального уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Уточняется, что в течение суток ожидается умеренно повышенная вспышечная активность.
«Вспышечная активность продолжает снижаться. Некоторый уровень выше среднего поддерживает только группа пятен 4366, которая продолжает накапливать M-вспышки. Суперзвезда февраля наблюдается сегодня в последний день и завтра скроется за горизонтом. Сразу после этого вспышечная активность Солнца, как ожидается, опустится на самый низкий уровень», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на Солнце начали массово появляться гигантские протуберанцы. «В прошлом году был период, когда они формировались в большом количестве и иногда улетали по 2−3 одновременно. Потом этот сезон закончился, но сейчас их снова стало довольно много. Каких-либо очевидных причин для этого, впрочем, не видно», — говорится в сообщении.