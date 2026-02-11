Более 20 тысяч жителей Коврова остались без отопления из-за аварии на котельной

Порядка 20 тысяч жителей города Ковров во Владимирской области почти двое суток остаются без отопления — причиной стали лопнувшие трубы в местной котельной. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
— Коммунальная авария произошла на котельной ООО «Владимиртеплогаз». В прошлом году в мае на этой же котельной произошел взрыв газа при запуске котла, — уточнили в публикации.
В пресс-службе организации заявили, что восстановительные работы — розжиг котлов и начало набора температурных параметров — пришлись на 8:15 11 февраля. На данный момент все оборудование работает в штатном режиме.
Днем ранее во Владивостоке из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались более 14 тысяч человек. Отключения затронули жителей более 73 многоквартирных домов, а также семь образовательных учреждений на улицах Адмирала Юмашева, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и 4-й Флотской.
Такая же ситуация происходила в городе Серове Свердловской области: там случилась крупная авария в 1-й котельной. Из-за этого теплоснабжение прекратилось. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, пяти детских садов и двух местных школ.