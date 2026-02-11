Более 20 тысяч жителей Коврова остались без отопления из-за аварии на котельной

Днем ранее во Владивостоке из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления остались более 14 тысяч человек. Отключения затронули жителей более 73 многоквартирных домов, а также семь образовательных учреждений на улицах Адмирала Юмашева, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и 4-й Флотской.