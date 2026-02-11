Пропавшая в Индии девушка оставила после себя змеиную кожу

В Индии родственники пропавшей девушки нашли в ее в комнате змеиную кожу, аккуратно завернутую в одежду. Инцидент произошел в округе Аурайя, штат Уттар-Прадш. Об этом сообщает India Today.
После этого по деревне распространились слухи: жители считали, что пропавшая стала жертвой сверхъестественных сил или сама превратилась в нагу — мифическую женщину-змею.
Позже полиция выяснила, что девушка сбежала вместе с возлюбленным, а змеиную кожу специально оставила, чтобы ввести всех в заблуждение и предотвратить поиски. Сейчас правоохранительные органы разыскиваю девушку, передает издание.
В индийском штате Гуджарат мужчина по имени Мукеш Ваяд спас неядовитую крысиную змею, которая, вскарабкавшись по столбу, получила удар током от линии электропередачи и упала с высоты 4,5 метра.
Гадюка умерла от тяжелого отравления алкоголем после того, как укусила пьяного хорвата Штефа Радулича. Хорват попытался привести змею в чувство и даже повез ее в пункт неотложной помощи, но по дороге она скончалась.