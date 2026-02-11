Четыре школы и два детсада закрыты на карантин в Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области начался новый виток подъема заболеваемости. За последнюю неделю в регионе зафиксировано около 20 тысяч новых случаев заболевания. Причем рост наблюдается не только среди детей, но и среди взрослого населения. Чаще всего медики выявляют вирусы грипп. На его долю приходится 82% всех случаев заболевания.