Четыре школы и два детсада закрыты на карантин в Нижегородской области

По данным на 10 февраля, в Нижегородской области полностью закрыты на карантин четыре школа и два детских сада. Еще в 5,4% образовательных учреждений введен частичный карантин. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
— Частично приостановлен образовательный процесс в 182 классах 50 школ и в 100 группах 77 детсадов, — сообщила Наталья Садыкова. — Карантины вводятся на основе постановления главного санитарного врача области. И мы призываем руководителей образовательных организаций как можно раньше сообщать о большом количестве отсутствующих детей. Это позволит вводить карантины на более ранних этапах.
Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области начался новый виток подъема заболеваемости. За последнюю неделю в регионе зафиксировано около 20 тысяч новых случаев заболевания. Причем рост наблюдается не только среди детей, но и среди взрослого населения. Чаще всего медики выявляют вирусы грипп. На его долю приходится 82% всех случаев заболевания.