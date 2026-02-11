«Минскстрой» сказал про строительство нового квартала рядом с центром Минска. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
«В районе улиц Люксембург — Щорса пошли в рост мапидовские новостройки. Их будет пять», — сказано в сообщении.
В «Минскстрое» отметили, что первая из новостроек уже готова. Это 17-этажная высотка № 8, рассчитанная на 112 квартир.
«Очень заметный фасад с характерной для фахверка геометрией (имитация деревянного каркаса, не закрытого отделкой). В таком оригинальном стиле будет решен весь квартал», — уточнили в организации.
Новый квартал строится рядом с центром Минска. Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
Также было начато строительство еще двух домов. Речь идет про дома № 7 и № 11. Они находятся на стадии фундаментов. Что касается дома № 7, то он будет четырехсекционный девятиэтажный М464−10-У1М со встроенным гаражом-стоянкой на 55 машиномест, который будет находиться под домом.
