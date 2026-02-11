Радиостанция Судного дня передала два новых сигнала

Напомним, в конце января в эфире «радио Судного дня» были переданы сигналы «Дернолорд» и «Паяние». В конце декабря в эфире УВБ-76, в частности, прозвучали фрагменты знаменитого балета «Лебединое озеро» и переработанная песня из «Бременских музыкантов». Радиостанция осуществляет вещание приблизительно с середины 1970-х годов.