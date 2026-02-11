Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция Судного дня передала два новых сигнала

Новые сигналы радиостанция Судного дня можно было услышать 11 февраля в 09:05 и 09:09 мск.

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76, больше известная как «радио Судного дня», 11 февраля передала в эфир два новых сигнала, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий сообщения указанной станции.

Первый выход в эфир был в 09:05 по московскому времени.

«НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933», — говорилось в сообщении.

Второй сигнал можно было услышать через четыре минуты. В нём также прозвучала последовательность слов и чисел: НЖТИ 27141 РЫБОЛОВНЫЙ 4490 1101.

Напомним, в конце января в эфире «радио Судного дня» были переданы сигналы «Дернолорд» и «Паяние». В конце декабря в эфире УВБ-76, в частности, прозвучали фрагменты знаменитого балета «Лебединое озеро» и переработанная песня из «Бременских музыкантов». Радиостанция осуществляет вещание приблизительно с середины 1970-х годов.