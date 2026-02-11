Радиостанция Судного дня передала два новых сигнала

Радиостанция УВБ-76, больше известная как «радио Судного дня», 11 февраля передала в эфир два новых сигнала, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий сообщения указанной станции.
Первый выход в эфир был в 09:05 по московскому времени.
«НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933», — говорилось в сообщении.
Второй сигнал можно было услышать через четыре минуты. В нём также прозвучала последовательность слов и чисел: НЖТИ 27141 РЫБОЛОВНЫЙ 4490 1101.
Напомним, в конце января в эфире «радио Судного дня» были переданы сигналы «Дернолорд» и «Паяние». В конце декабря в эфире УВБ-76, в частности, прозвучали фрагменты знаменитого балета «Лебединое озеро» и переработанная песня из «Бременских музыкантов». Радиостанция осуществляет вещание приблизительно с середины 1970-х годов.