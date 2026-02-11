Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего в Калининграде

ОМВД России по Московскому району Калининграда разыскивает 12-летнего мальчика, который 10 февраля около 10:30 ушёл из школы на улице Подполковника Емельянова и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 10−11 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, отсутствует один верхний передний зуб.
Мальчик был одет в красно-чёрную куртку, серую шапку, зелёные спортивные брюки и тёмно-чёрные полуботинки. При себе у него был портфель зелёного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию.
Ранее стало известно, что в Саратовской области в поле нашли тело подростка, пропавшего 5 февраля.