Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего в Калининграде

Правоохранители в Калининграде разыскивают несовершеннолетнего, пропавшего 10 февраля.

Источник: Аргументы и факты

ОМВД России по Московскому району Калининграда разыскивает 12-летнего мальчика, который 10 февраля около 10:30 ушёл из школы на улице Подполковника Емельянова и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 10−11 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, отсутствует один верхний передний зуб.

Мальчик был одет в красно-чёрную куртку, серую шапку, зелёные спортивные брюки и тёмно-чёрные полуботинки. При себе у него был портфель зелёного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Ранее стало известно, что в Саратовской области в поле нашли тело подростка, пропавшего 5 февраля.