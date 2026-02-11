Источник в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского опроверг заявления издания Financial Times о том, что на Украине 24 февраля объявят о проведении президентских выборов.
— Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах, — пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее FT сообщило, что Владимир Зеленский якобы планирует 24 февраля объявить о проведении президентских выборов и референдума. Сообщалось, что оба голосования должны провести до 15 мая, иначе Украине грозит утрата предложенных США гарантий безопасности.
Бывший британский дипломат Ян Прауд заявил, что Зеленский хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы легитимизировать свой статус. При этом, по его словам, Зеленский обречен проиграть будущие выборы президента.
Зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией результатов выборов на Украине в случае их проведения будет зависеть от того, как эти выборы пройдут. По его словам, нужно будет смотреть на ситуацию в целом.