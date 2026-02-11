Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов

Книга Спирс «Женщина во мне» уже на момент релиза стала бестселлером. В мемуарах артистка поделилась личными фактами из жизни, связанными с ее семьей: так, знаменитость рассказала о давлении со стороны отца-тирана, который разрушил ее жизнь, а также о лжи своей матери, которая хотела извлечь выгоду из опекунства.