Женщина с каштановыми волосами: что известно о стрельбе в канадской школе, где погибли не менее 10 человек

Стрельбу в школе в канадском городе Тамблер-Ридж могла устроить женщина. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель местной полиции Кен Флойд.
По его словам, тело предполагаемого преступника нашли в школе, однако личность не будет раскрыта до завершения расследования.
Как сообщает телеканал CBC правоохранительные органы публиковали данные о разыскиваемом подозреваемом — «женщине в платье с коричневыми волосами».
«На данном этапе мы все еще пытаемся установить многое о стрелявшем. В настоящее время мы полагаем, что нам удалось установить личность стрелявшего», — сказал Флойд.
На данный момент для канадской полиции остаются неясными мотивы стрелявшего. По словам представителя полиции, их будет сложно определить.
Напомним, в результате стрельбы в канадской школе погибли не менее 10 человек, включая того, кто открыл стрельбу. Еще 25 человек госпитализировали. Они находятся на обследовании в медучреждении.