Пенсионеров Новосибирска атакуют мошенники

Специалисты СФР предупреждают: сторонние сервисы и приложения не имеют доступа к соцвыплатам и не могут проверить индексацию.

Источник: Freepik

В Новосибирской области участились случаи мошенничества с пенсионерами и получателями соцвыплат. Злоумышленники используют недавние индексации и предлагают «проверить» правильность начислений, сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Жертве приходит сообщение о «проверке выплат после повышения» или «дополнительной индексации» с предложением перейти по ссылке, установить приложение или подключить бота. Мошенники требуют СНИЛС, данные банковской карты, паспорт или коды из СМС, а при установке вредоносного приложения информация может похищаться автоматически. Так они получают доступ к деньгам и личным данным, действуя от имени человека.

Специалисты СФР предупреждают: сторонние сервисы и приложения не имеют доступа к соцвыплатам и не могут проверить индексацию. Узнать размер начислений можно только на портале «Госуслуги», сайте Социального фонда России, по телефону 8−800−100−0001 или лично в клиентских службах СФР и МФЦ.