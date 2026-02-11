Пенсионеров Новосибирска атакуют мошенники

Жертве приходит сообщение о «проверке выплат после повышения» или «дополнительной индексации» с предложением перейти по ссылке, установить приложение или подключить бота. Мошенники требуют СНИЛС, данные банковской карты, паспорт или коды из СМС, а при установке вредоносного приложения информация может похищаться автоматически. Так они получают доступ к деньгам и личным данным, действуя от имени человека.