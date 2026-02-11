Примечательно, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир сразу после сообщений от иностранных СМИ о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может выступить 24 февраля с посланием. В своем обращении он объявит о проведении президентских выборов, а также о референдуме по мирному соглашению. К таким действиям Зеленского подвела администрация президента США Дональда Трампа.