Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир на фоне новостей о возможных президентских выборах на Украине. «Жужжалка» передала сразу два слова с минимальным временным интервалом. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 27141 РЫБОЛОВНЫЙ 4490 1101», — с таким сообщением радиостанция вышла в эфир в 09:09 по московскому времени. Чуть раньше, в 09:05, «жужжалка» выдала еще одно слово: «НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933».
Снова загадочные слова сопровождались не менее таинственными цифровыми значениями. Предполагается, что это может быть какая-то шифровка или координаты. Но на что именно они указывают — неизвестно.
Примечательно, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир сразу после сообщений от иностранных СМИ о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может выступить 24 февраля с посланием. В своем обращении он объявит о проведении президентских выборов, а также о референдуме по мирному соглашению. К таким действиям Зеленского подвела администрация президента США Дональда Трампа.