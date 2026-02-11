«Мне было холодно»: полиция задержала дерзкого омича, сломавшего теплую остановку

Омская полиция нашла хулигана, разбившего ночью 8 февраля дверь теплого остановочного павильона на проспекте Карла Маркса. Неоднократно судимый омич объяснил свое поведение тем, что ему было холодно.
Омич решил погреться, выломав дверь в остановочном павильоне. Фото: телеграм-канал «Омская полиция».
Ночью 8 февраля камеры видеофиксации запечатлели хулиганские действия омича: он попытался проникнуть в закрытый на ночь остановочный комплекс на проспекте Карла Маркса, а когда не смог этого сделать, разбил дверь ногой. Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины. Им оказался 40-летний житель Ленинского округа, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Пойманный хулиган раскаивается на полицейскую камеру. Фото: телеграм-канал «Омская полиция».
В отделе полиции хулиган объяснил свои действия тем, что хотел погреться, поскольку был легко одет, а ногой бил дверь в надежде, что она все-таки откроется. В отношении доставленного составлен протокол за мелкое хулиганство. Ущерб оценен в 117 тысяч рублей. Эту сумму нарушителю придется компенсировать. В полиции напомнили, что теплые остановочные комплексы закрываются на ночь и берутся под охрану.