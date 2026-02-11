«Мне было холодно»: полиция задержала дерзкого омича, сломавшего теплую остановку

В отделе полиции хулиган объяснил свои действия тем, что хотел погреться, поскольку был легко одет, а ногой бил дверь в надежде, что она все-таки откроется. В отношении доставленного составлен протокол за мелкое хулиганство. Ущерб оценен в 117 тысяч рублей. Эту сумму нарушителю придется компенсировать. В полиции напомнили, что теплые остановочные комплексы закрываются на ночь и берутся под охрану.