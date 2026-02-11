DM: Ряд судмедэкспертов пришел к выводу, что смерть Курта Кобейна была убийством

Несмотря на то, что Кобейна нет уже больше трех десятилетий, музыка группы Nirvana и его личность до сих пор остаются популярными по всему миру, а вещи, принадлежавшие музыканту, продаются за огромные деньги. Например в прошлом году разбитую гитару Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе — счастливым обладателем памятного инструмента стал коллекционер из Техаса. Музыкант разбил белую Fender Stratocaster еще в 1992 году, когда коллектив гастролировал по Европе.