Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии

Котяков назвал сварщиков и инженеров самыми востребованными профессиями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Рынок труда в России демонстрирует высокую потребность в специалистах рабочих профессий, геологоразведчиках, инженерах, программистах, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Недавно мы подводили итоги, смотрели, какие сегодня направления являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми. Это сварщики, это геологоразведка, это … инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением — ред.)», — сказал министр на заседании думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Котяков добавил, что Минтруд совместно с образовательным блоком работают над тем, чтобы подготовка кадров отвечала запросам, которые формирует рынок труда.

