Захарова: спецслужбы Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном

Захарова указала на то, что принца Эндрю отстранили еще до публикации файлов Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Британские спецслужбы знали о связях некогда принца Эндрю с Джеффри Эпштейном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По ее словам, в Лондоне не могли не быть осведомлены о контактах брата короля Великобритании с американским финансистом, уличенным в педофилии. Захарова обратила внимание на то, что Эндрю лишили титулов и фактически отстранили от публичной жизни незадолго до публикации материалов по делу Эпштейна.

«Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас — просто Эндрю Виндзорским, что, о нем не знали британские спецслужбы? Конечно, знали… Значит, они знали, что публикация будет. Лишили всех титулов и выкинули на помойку истории за пару месяцев до публикации файлов. Значит, они знали, что публикация будет», — сказала Захарова.

Она также задалась вопросом, почему информация не была предана огласке раньше. Особенно если спецслужбы располагали всеми данными.

Напомним, вокруг принца Эндрю разгорелся крупный скандал из-за его предполагаемых связей с Джеффри Эпштейном. Его обвиняли в сексуальных контактах с несовершеннолетней Вирджинией Робертс-Джуффре, которая утверждала, что была принуждена к близости в 17 лет. На фоне этих обвинений Эндрю лишили военных званий и королевских титулов, а также отстранили от официальных обязанностей. Осенью 2025 года он покинул резиденцию Роял Лодж и переехал в Сандрингем.

