Захарова: спецслужбы Британии знали о связях принца Эндрю с Эпштейном

«Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас — просто Эндрю Виндзорским, что, о нем не знали британские спецслужбы? Конечно, знали… Значит, они знали, что публикация будет. Лишили всех титулов и выкинули на помойку истории за пару месяцев до публикации файлов. Значит, они знали, что публикация будет», — сказала Захарова.