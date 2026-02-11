Ученые Омского ГАУ удостоены наград ко Дню российской науки

Двое исследователей Омского государственного аграрного университета отмечены государственными наградами в преддверии Дня российской науки. Торжественная церемония прошла 9 февраля в ходе заседания Координационного совета по вопросам науки и высшего образования под председательством губернатора Виталия Хоценко.
Доктору сельскохозяйственных наук, профессору, руководителю Международного селекционно-генетического центра Владимиру Шаманину присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Омской области».
Фото: Омский ГАУ.
Доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры агрохимии и почвоведения Юлии Азаренко вручена почетная грамота Правительства Омской области за вклад в развитие аграрной науки и подготовку кадров.
В ходе заседания губернатор акцентировал внимание на старте разработки десятилетних планов модернизации вузов по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. В проект вовлечены восемь высших учебных заведений Омска с едиными требованиями к обновлению материально-технической базы, научным компетенциям и образовательным программам.
Награды признаны заслугой не только отдельных ученых, но и всего научного коллектива университета, сохраняющего лидирующие позиции в селекции зерновых, агрохимии и почвоведении. Работа исследователей соответствует задачам национального проекта «Наука и университеты» и региональной программы импортозамещения в АПК.
