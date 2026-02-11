Нижегородцам рассказали о перспективах полной отмены виз с Китаем

Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в экспериментальном порядке отменил визы для россиян на срок до 30 дней. Эксперимент рассчитан на один год. Россия оперативно ввела зеркальные условия для граждан КНР — они также могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. Поскольку нынешний формат носит экспериментальный характер, по завершении годового периода стороны подведут итоги.