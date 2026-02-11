Оборот общепита в Ростовской области за год увеличился на 11,5%

Оборот общепита в Ростовской области по итогам 2025 года увеличился на 11,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 93 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительского рынка.
По показателю оборота в сфере общественного питания донской регион занял восьмое место.
— Общественное питание — динамично развивающаяся отрасль экономики. Заведения закрываются, открываются новые, появляются новые форматы, меняются вкусы потребителей и технологические тренды. В условиях растущей конкуренции и меняющихся потребительских предпочтений предприятия общественного питания активно адаптируются под запросы посетителей и рынка, — отметила директор департамента Ирина Гелас.
Как пояснили в ведомстве, на отрасль серьезно влияют цифровые технологии. Практически повсеместно появились онлайн-заказ и доставка. Гости часто бронируют столики и получают скидки через специальные приложения.
Еще один заметный тренд — ориентация на локальные продукты. Многие рестораны и кафе делают ставку на свежесть и качество региональных сезонных ингредиентов.
Общая картина в отрасли остается стабильной. На начало 2026 года в Ростовской области работало 6739 заведений общепита на более чем 308 тысяч посетителей. За год сеть выросла на 52 предприятия. В сфере общепита сегодня занято около 38 тысяч жителей региона.
