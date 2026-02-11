Оборот общепита в Ростовской области за год увеличился на 11,5%

Общая картина в отрасли остается стабильной. На начало 2026 года в Ростовской области работало 6739 заведений общепита на более чем 308 тысяч посетителей. За год сеть выросла на 52 предприятия. В сфере общепита сегодня занято около 38 тысяч жителей региона.