Минтруд сообщил о прибавке к пенсии для многодетных матерей: подробности

Котяков: Для многодетных матерей прибавка к пенсии составила две тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прибавка к пенсии для матерей, у которых более четырех детей, после перерасчета составила в среднем две тысячи рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«По нашей оценке, в среднем это дало прибавку порядка двух тысяч рублей в месяц к пенсии многодетным матерям», — сказал министр на заседании комитета по социальной политики в Госдумы.

Как писал сайт KP.RU, 10 января Социальный фонд России пересчитал пенсии 400 тысяч матерей, воспитавших пять и более детей. Работа проводится в приоритетном порядке, включая праздничные дни. Большинство пенсий было пересчитано проактивно, без необходимости подачи заявлений.

Напомним, с 1 января этого года в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до 1,5 лет. Это позволяет многодетным матерям увеличить размер пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми, максимум шесть лет.

