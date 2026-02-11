Минтруд сообщил о прибавке к пенсии для многодетных матерей: подробности

Напомним, с 1 января этого года в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до 1,5 лет. Это позволяет многодетным матерям увеличить размер пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми, максимум шесть лет.