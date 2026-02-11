Ричмонд
Чем грозит перевод денег на карту «из ниоткуда»

Если на ваш счет поступил неожиданный перевод от незнакомого человека или организации, это должно вызвать у вас опасение.

Источник: ДЕЙТА

Такой перевод не всегда является добрыми намерениями — он может быть частью мошеннической схемы, предупреждает юрист Андрей Лисов, член Российской ассоциации юристов, по данным агентства «Прайм», передает ИА DEITA.RU.

Зачастую сценарий выглядит так: человеку на карту приходит небольшая сумма — обычно несколько сотен рублей, гораздо реже — несколько тысяч. Вскоре после этого звонит незнакомец, который, выдавая себя за сотрудника банка или микрофинансовой организации, сообщает, что клиент уже одобрил кредит или микрозайм, и перевод — лишь часть одобренной суммы.

Мошенник начинает вести разговор, выспрашивая данные — контактные номера, дату рождения, паспортные данные, реквизиты карты или просит продиктовать код из смс-сообщения. Важно знать, что ни в коем случае нельзя доверять таким звонкам, не передавать никаких личных данных и тем более кодов, полученных по СМС.

Передавать подобные сведения крайне опасно. Именно так злоумышленники могут получить доступ к вашему счету, оформить на ваше имя кредиты или микрозаймы, а затем исчезнуть с чужими деньгами, оставив вас в роли «крайнего».

Их сценарий разворачивается по двум возможным сценариям. В первом случае, после разговора, деньги, пришедшие вам на карту, могут действительно перевести на счет злоумышленников, которые оформят на ваше имя микрозайм или кредит под очень высокие проценты — до 0,8% в день, что за короткое время превращается в долг огромного размера.

Во втором случае, деньги могут и не попасть вам на счет вовсе — тогда мошенники без вашего ведома выведут их себе, а вы получите обвинения и проблемы, связанные с задолженностью по займам, которыми вы не пользовались и знать о существовании не подозревали.

В обоих случаях главный совет — категорически отказаться от оформления кредитов и микрозаймов по телефону. Мошенники нередко используют психологическое давление и уловки, пытаясь заставить вас поверить, что оформить займ — единственное решение.