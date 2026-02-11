Чем грозит перевод денег на карту «из ниоткуда»

Их сценарий разворачивается по двум возможным сценариям. В первом случае, после разговора, деньги, пришедшие вам на карту, могут действительно перевести на счет злоумышленников, которые оформят на ваше имя микрозайм или кредит под очень высокие проценты — до 0,8% в день, что за короткое время превращается в долг огромного размера.