Стали известны цены на первый спектакль с Ефремовым после выхода из колонии

Билеты на премьеру спектакля с участием Ефремова выкупили за несколько часов. В пресс-службе театра Михалкова рассказали, как велись продажи.

Источник: Аргументы и факты

Билеты на премьеру спектакля с участием Михаила Ефремова «Без свидетелей» в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» выкупили в считанные часы. В пресс-службе учреждения рассказали aif.ru, как шли продажи.

«Следует учитывать ограниченное количество зрительских мест, что при высоком уровне спроса приводит к оперативному выкупу билетного фонда», — пояснили в театре.

Продажи билетов велись через кассу и официальный сайт театра, а также уполномоченного билетного оператора.

«Продажи велись в штатном режиме, без технических сбоев, превышения лимитов билетного фонда и без выпуска дополнительных билетов сверх утверждённого объёма», — добавили в пресс-службе.

Возникший ажиотаж в театре объяснили также премьерным статусом спектакля, участием ведущих артистов и ограниченной вместимостью зрительного зала.

Aif.ru обнаружил на сайтах бесплатных объявлений несколько предложений с билетами на премьеру. Так, в бельэтаж билеты продают по цене от 12 тысяч рублей, тогда как в официальных точках продаж их стоимость составляла 8 тысяч рублей. Партер предлагают от 35 тысяч рублей.

Напомним, Ефремов впервые выйдет на сцену после возвращения из колонии. Он отбывал наказание за смертельное ДТП и вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения в апреле 2025 года.