Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США экипаж самолета попал в больницу, съев загадочные конфеты пассажира

В США госпитализировали трех членов экипажа пассажирского самолета после того, как они съели конфеты, которыми их угостил пассажир. Оказалось, что в их составе были наркотики.

Источник: Аргументы и факты

Три члена экипажа British Airways с рейса Лондон-Лос-Анджелес попали в больницу после того, как съели конфеты пассажира, в составе которых был наркотик, материал из The Sun перевел aif.ru.

По данным источника издания, экипаж не знал, что в сладостях — наркотические вещества, они просто приняли угощение от пассажира. Однако решили съесть их после рейса.

«Если бы на высоте 30 000 футов вся команда потеряла сознание из-за смертельных препаратов, последствия были бы ужасающими. Начальство пытается найти пассажира, который пытался подсадить на наркотики членов экипажа», — заявил источник.

Уточняется, что сотрудников госпитализировали и отстранили от полетов. Пока они будут летать в качестве пассажиров.

Эксперты обнаружили в каждой конфете до 300 мг ТГК, что сделало сладости одними из самых сильнодействующих съедобных продуктов с марихуаной.

Ранее в Бразилии прервали взлет пассажирского самолета для ареста пилота-педофила.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше