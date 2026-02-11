В США экипаж самолета попал в больницу, съев загадочные конфеты пассажира

Три члена экипажа British Airways с рейса Лондон-Лос-Анджелес попали в больницу после того, как съели конфеты пассажира, в составе которых был наркотик, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным источника издания, экипаж не знал, что в сладостях — наркотические вещества, они просто приняли угощение от пассажира. Однако решили съесть их после рейса.
«Если бы на высоте 30 000 футов вся команда потеряла сознание из-за смертельных препаратов, последствия были бы ужасающими. Начальство пытается найти пассажира, который пытался подсадить на наркотики членов экипажа», — заявил источник.
Уточняется, что сотрудников госпитализировали и отстранили от полетов. Пока они будут летать в качестве пассажиров.
Эксперты обнаружили в каждой конфете до 300 мг ТГК, что сделало сладости одними из самых сильнодействующих съедобных продуктов с марихуаной.
