Омский «Авангард» после паузы на Матч звезд сыграет в Приморье

Букмекеры дают на матч такой расклад: победа «Авангарда» в основное время оценена с коэффициентом в 1,47, такой же успех «моряков» с цифрой в 5,78. Ничья в основное время это 5,47 рубля на каждый 1 рубль в ставке. На победу гостей в любом раскладе коэффициент в 1,26, на такой же успех команды из Владивостока это 3,88.