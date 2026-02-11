Омский «Авангард» после паузы на Матч звезд сыграет в Приморье

В среду, 11 февраля, «Авангард» в гостях играет матч чемпионат КХЛ против «Адмирала». Начало игры во Владивостоке как обычно, для Омска ранее, уже в 15:30 по нашему времени.
Игру на ТВ покажут канал KHL и «12-й канал». В чемпионате хозяева сейчас идут на 22-м, последнем, месте в сводной таблице КХЛ, «Авангард» там же занимает третью строку, уступая лишь «Локомотиву» и «Металлургу».
В чемпионате КХЛ (и только) команды играли между собой 43 раза. Из них у омичей 30 побед, у приморцев 13. Соотношение шайб в пользу «Авангарда» 129:88. Недавно, 26 января, в Омске «ястребы» победили соперника 5:2.
Букмекеры дают на матч такой расклад: победа «Авангарда» в основное время оценена с коэффициентом в 1,47, такой же успех «моряков» с цифрой в 5,78. Ничья в основное время это 5,47 рубля на каждый 1 рубль в ставке. На победу гостей в любом раскладе коэффициент в 1,26, на такой же успех команды из Владивостока это 3,88.
Игра будет первой после Матча звезд КХЛ-2026 на Урале, где игроки «ястребов» отличились, о чем КП-Омск уже сообщала.
Ранее мы также писали, как «Авангард» сыграл дома с «Адмиралом» 26 января.