«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 11 февраля 2026 года вновь вышла в эфир и передала два закодированных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.
Первое слово прозвучало в 09:05 по московскому времени — «Акрокен». Через четыре минуты, в 09:09, в эфире передали второе сообщение — «Рыболовный».
До этого станция активировалась 9 февраля, когда в эфире прозвучало слово «Нищенка». 5 февраля были переданы сразу два сигнала — «Вьюнопень» и «Судьбина».
УВБ-76 работает на коротких волнах предположительно с середины 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит монотонный жужжащий сигнал. Периодически он прерывается голосовыми сообщениями с кодовыми словами, цифрами или позывными. Официально назначение станции не раскрывается.
Активизация УВБ-76 на фоне мировых событий традиционно вызывает волну обсуждений в социальных сетях и на профильных форумах. Пользователи нередко пытаются связать переданные слова с текущей международной обстановкой.
В то же время специалисты в области радиоэлектроники и связи указывают, что подобные сигналы могут быть частью плановых проверок или учебных мероприятий систем военной связи. По их оценке, передаваемые слова и наборы символов зачастую представляют собой технические коды, не предназначенные для широкой аудитории и не содержащие открытого смысла.
