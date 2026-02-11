СВР рассекретила документ об ошибке немецких атомщиков, обнаруженной Курчатовым

Академик Игорь Курчатов летом 1945 года нашел критическую ошибку немецких ученых, разрабатывавших ядерное оружие. Эта ошибка замедлила работу немцев по созданию оружия. Об этом со ссылкой на рассекреченные данные СВР сообщает РИА Новости.
Отмечается, что немцы работали с ураном и тяжелой водой и почти создали ядерный реактор. Тогда разрабатывались реакторы двух типов: в одних в качестве замедлителя нейтронов использовали графит, в других — тяжелая вода.
Оценивая наработки немецких ученых, Курчатов писал, что в работе профессора Вальтера Боте, который проводил эксперименты по поглощению нейронов в графите, была допущена ошибка в оценке поглощения.
Это могло стать значительным фактором, тормозящим развитие всего направления. Боте ошибся, придя к выводу, что чистый графит нельзя использовать в качестве замедлителя нейронов.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что в своих дневниках Игорь Курчатов признавался, что еще с юности мечтал узнать, откуда берется энергия звезд. В итоге его безудержное любопытство привело к тому, что он стал «отцом» советской атомной бомбы.