Михаил Ефремов обзавёлся охраной и теперь передвигается на минивэне V-класса

Встретив журналистов у театра, заслуженный артист России молча укутался в куртку и скрылся за дверями. Вскоре он вернулся уже в сопровождении охраны, вместе с которой уехал на минивэне V-класса, оформленном на фонд культуры.
Известно, что Ефремов уехал на закрытую вечеринку в дорогой ресторан в центре Москвы. Там актёр провёл весь вечер в VIP-зоне на втором этаже. По информации сопровождающих, Ефремов теперь находится под федеральной охраной.
Ранее сообщалось, что после выхода на свободу актёр Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Никиты Михалкова. Билеты на первые его спектакли «Без свидетелей», назначенные на 25 и 26 марта, были распроданы практически мгновенно. Продажи стартовали 9 февраля. Зрители, занявшие очередь ещё до официального открытия касс, с большим трудом смогли приобрести билеты на эти выступления.
