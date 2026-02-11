Ричмонд
Михаил Ефремов обзавёлся охраной и теперь передвигается на минивэне V-класса

Актёр Михаил Ефремов перед премьерой спектакля обзавёлся охраной и пересел на премиальный минивэн. Его передвижения теперь напоминают выезд высокопоставленного чиновника, а не народного любимца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Михаил Ефремов обзавёлся охраной и теперь передвигается на минивэне V-класса. Видео © Telegram / Mash.

Встретив журналистов у театра, заслуженный артист России молча укутался в куртку и скрылся за дверями. Вскоре он вернулся уже в сопровождении охраны, вместе с которой уехал на минивэне V-класса, оформленном на фонд культуры.

Известно, что Ефремов уехал на закрытую вечеринку в дорогой ресторан в центре Москвы. Там актёр провёл весь вечер в VIP-зоне на втором этаже. По информации сопровождающих, Ефремов теперь находится под федеральной охраной.

Ранее сообщалось, что после выхода на свободу актёр Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Никиты Михалкова. Билеты на первые его спектакли «Без свидетелей», назначенные на 25 и 26 марта, были распроданы практически мгновенно. Продажи стартовали 9 февраля. Зрители, занявшие очередь ещё до официального открытия касс, с большим трудом смогли приобрести билеты на эти выступления.

