Михаил Ефремов обзавёлся охраной и теперь передвигается на минивэне V-класса

Ранее сообщалось, что после выхода на свободу актёр Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Никиты Михалкова. Билеты на первые его спектакли «Без свидетелей», назначенные на 25 и 26 марта, были распроданы практически мгновенно. Продажи стартовали 9 февраля. Зрители, занявшие очередь ещё до официального открытия касс, с большим трудом смогли приобрести билеты на эти выступления.