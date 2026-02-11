Бритни Спирс продала права на свою музыку. Кому они достались

Певица Бритни Спирс продала часть прав на свой музыкальный каталог компании Primary Wave. Точная сумма сделки неизвестна, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Компания приобрела долю в одном из каталогов современной поп-музыки, куда входят такие песни, как Oops! … I Did It Again!, Baby One More Time, Gimme More, Circus и Not a Girl, Not Yet a Woman. Точная сумма сделки неизвестна, но сообщается, что она сопоставима с продажей прав Джастином Бибером за $200 млн (около 15,4 млрд руб.) в 2023 году. Сделка была заключена 30 декабря 2025 года.
Какие именно права приобрела компания Primary Wave, пока также неизвестно. Права на записи певицы принадлежат Sony Music. Спирс не является автором большинства ее наиболее популярных песен, то есть ее наиболее ценные права связаны с записями.
Компания Primary Wave основана в 2006 году. Организация активно приобретает права на музыкальные произведения. Ей принадлежат каталоги таких артистов, как Уитни Хьюстон, Боб Марли и The Doors.
Джастин Бибер продал права на свою музыку
Певец Джастин Бибер продал права на свою музыку фирме Hipgnosis Songs Capital. Сумма сделки составила $200 млн. Сделка стала самой крупной продажей прав на творчество среди всех артистов поколения Джастина Бибер. Для компании-покупателя она также стала самым масштабным приобретением на тот момент.
В рамках сделки были проданы права на 290 композиций, выпущенных до 31 декабря 2021 года, включая последний альбом певца — Justice.