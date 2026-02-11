Хирург объяснил, как копирование внешности звёзд приводит к потере индивидуальности

Ранее хирург пояснил, что ключ к успеху коррекции внешности — в правильной мотивации и умеренности. По его словам, лучшие результаты — это те, которые заметны, но неочевидны, а постоянное стремление к новым изменениям часто ведёт к потере уникальности и зависимости от операций. Главная цель, по мнению врача, — помочь человеку увидеть и подчеркнуть его собственную индивидуальность.