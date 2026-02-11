Хирург объяснил, как копирование внешности звёзд приводит к потере индивидуальности

Эксперт пояснил, что анатомические особенности каждого человека уникальны, и попытка перенести «звёздные» черты, такие как нос Виктории Бекхэм или формы Ким Кардашьян, часто заканчивается дисгармонией. Например, увеличение ягодиц у девушки с хрупким телосложением создаст неестественные пропорции, а «модный» нос может выглядеть чужеродно на лице с другими чертами.
«У каждого из нас есть свои особенности строения костей, форма лица и структура мягких тканей, которые нельзя игнорировать», — подчеркнул врач в разговоре с RuNews24.ru.
Алексанян отметил, что популярные операции, такие как булхорн или уменьшение скул, также подходят не всем и могут исказить естественные пропорции. Ключевая задача эстетической медицины — не слепое подражание, а подчёркивание индивидуальной красоты с учётом всех анатомических особенностей пациента.
Ранее хирург пояснил, что ключ к успеху коррекции внешности — в правильной мотивации и умеренности. По его словам, лучшие результаты — это те, которые заметны, но неочевидны, а постоянное стремление к новым изменениям часто ведёт к потере уникальности и зависимости от операций. Главная цель, по мнению врача, — помочь человеку увидеть и подчеркнуть его собственную индивидуальность.
