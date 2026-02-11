Молодое поколение России выросло в авангарде тренда: ВЦИОМ узнал, как часто россияне ходят в музеи

По данным опроса ВЦИОМ, за последний год 36% россиян посетили музеи, галереи или выставки. Ключевым мотивом посещения для 41% опрошенных является желание получить новые знания. Для возрастной группы 35−44 лет важным стимулом стало знакомство детей с искусством (39%). Молодые люди 18−35 лет также ходят в музеи, чтобы отвлечься и отдохнуть (24−26%), а посетители старше 45 лет — для получения позитивных эмоций (30−31%).