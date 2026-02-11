Молодое поколение России выросло в авангарде тренда: ВЦИОМ узнал, как часто россияне ходят в музеи

Молодое поколение России выросло в авангарде тренда и с особой любовью к культуре, в частности к посещению музеев. К этому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМ, проводя новое исследование-опрос. О результатах стало известно благодаре статье на официальном сайте.
«Интерес россиян к музеям, галереям и выставкам за последние два-три года демонстрирует положительную динамику: 32% опрошенных отмечают, что он сохранился на высоком уровне, 19% — что вырос. О потере интереса заявили только 7%. Особо выделяется молодежь 18−24 лет — у 38% интерес вырос, у 31% остается по-прежнему высоким», — новые выводы ВЦИОМ подтвердили, что молодежь РФ выросла в авангарде тренда на культуру.
По данным опроса ВЦИОМ, за последний год 36% россиян посетили музеи, галереи или выставки. Ключевым мотивом посещения для 41% опрошенных является желание получить новые знания. Для возрастной группы 35−44 лет важным стимулом стало знакомство детей с искусством (39%). Молодые люди 18−35 лет также ходят в музеи, чтобы отвлечься и отдохнуть (24−26%), а посетители старше 45 лет — для получения позитивных эмоций (30−31%).
Исследование проводилось путем телефонного опроса. В опросе участвовали более 1600 участников возраста старше 18 лет.
