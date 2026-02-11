Ричмонд
Самаркандское «Динамо» подписало контракт с футболистом с криминальным прошлым

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). В отечественном футболе разгорается неоднозначная история. Самаркандский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании 30-летнего ганского полузащитника Кингсли Сарфо. Стороны заключили однолетний контракт, при этом игрок перешёл в статусе свободного агента.

Источник: Vaib.Uz

Однако биография футболиста вызывает вопросы. В сентябре 2017 года Сарфо, которому на тот момент было 23 года, был арестован в Швеции по обвинению в изнасиловании 14-летней девушки. Позже суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Сам игрок отрицал свою вину, заявляя, что не знал о возрасте девушки и у них были романтические отношения. Тем не менее суд счёл доводы несостоятельными. В ходе заседания потерпевшая сообщила, что футболист принудил её к интимной связи.

После освобождения Сарфо продолжил профессиональную карьеру. Он подписал контракт с кипрским клубом «Олимпиакос», а затем выступал за «АПОЭЛ».

Ряд зарубежных СМИ также писал, что футболиста неоднократно задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Почему «Динамо» решилось на такой трансфер — вопрос открытый. Возможно, сыграл роль тот факт, что футболист достался клубу бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. Однако в профессиональном спорте важны не только игровые качества, но и репутация. Имидж клуба дороже любой экономии.