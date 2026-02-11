СМИ: Петра Гуменника вызвали на допинг-тест после проката на Олимпийских играх

Допинг-контролеры в 7:00 по итальянскому времени пригласили российского фигуриста Петра Гуменника пройти проверку на Олимпиаде. Об этом в среду, 11 февраля, сообщает ТАСС.
При этом накануне участники соревнований лишь поздно вечером закончили прокаты коротких программ.
— Петра в семь утра допинг-офицеры забрали на допинг-тест, — передает агентство.
Петр Гуменник занял на 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Сам фигурист рассказал о своих впечатлениях после выступления на Олимпиаде в Италии, а также о ситуации с запретом первой заявленной для выступления песни. Он отметил, что казус с музыкой заставил всех понервничать.
Ранее спортсмен опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Гуменника уже также вызывали на допинг-контроль 8 февраля.