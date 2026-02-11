Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Петра Гуменника вызвали на допинг-тест после проката на Олимпийских играх

Допинг-контролеры в 7:00 по итальянскому времени пригласили российского фигуриста Петра Гуменника пройти проверку на Олимпиаде. Об этом в среду, 11 февраля, сообщает ТАСС.

Допинг-контролеры в 7:00 по итальянскому времени пригласили российского фигуриста Петра Гуменника пройти проверку на Олимпиаде. Об этом в среду, 11 февраля, сообщает ТАСС.

При этом накануне участники соревнований лишь поздно вечером закончили прокаты коротких программ.

— Петра в семь утра допинг-офицеры забрали на допинг-тест, — передает агентство.

Петр Гуменник занял на 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.

Сам фигурист рассказал о своих впечатлениях после выступления на Олимпиаде в Италии, а также о ситуации с запретом первой заявленной для выступления песни. Он отметил, что казус с музыкой заставил всех понервничать.

Ранее спортсмен опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Гуменника уже также вызывали на допинг-контроль 8 февраля.