Налог на выгул собак предложили ввести в России

В России следует ввести налоговые сборы на выгул собак. С таким предложением в среду, 11 февраля, выступил общественный деятель Вадим Попов в беседе с журналистами.
По его словам, вырученные деньги можно направить на благоустройство площадок для животных, поддержку ветеринарных клиник и различные профилактические работы.
— Введение налога на выгул собак — востребованное решение и проверенное опытом, которое позволит собирать средства на строительство и обслуживание площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для отходов, а также поддержание чистоты и порядка, — добавил он.
Общественник уточнил, что подобные меры также могут поспособствовать снижению числа бродячих собак путем стимулирования ответственности владельцев и контроля за размножением питомцев.
— Важно также отметить, что нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше собака и ее порода, тем выше должна быть ставка налога. Например, мелкие породы могут облагаться минимальным налогом, — цитирует Попова «Абзац».
В январе 217 собак и 80 кошек из 13 московских приютов обрели новый дом. Помогали в этом не только сотрудники и волонтеры приютов, но и сервис «Моспитомец» на портале mos.ru, запущенный в конце прошлого года, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.