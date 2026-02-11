Налог на выгул собак предложили ввести в России

В январе 217 собак и 80 кошек из 13 московских приютов обрели новый дом. Помогали в этом не только сотрудники и волонтеры приютов, но и сервис «Моспитомец» на портале mos.ru, запущенный в конце прошлого года, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.