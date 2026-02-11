Ричмонд
Эксперты дали рекомендации для предотвращения заражения вирусом Нипах

RIVM: из-за вируса Нипах следует не употреблять немытые продукты.

Источник: Комсомольская правда

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) выпустил специальные рекомендации для людей, планирующих поездки в регионы, где есть риск заразиться вирусом Нипах. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь института Харальд Вихел.

По его словам, для снижения риска заражения вирусом Нипах путешественникам в Западную Бенгалию необходимо избегать контакта с животными и их выделениями, а также не употреблять немытые продукты и особенно финиковый сок.

«Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить. Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, путешественникам следует избегать контакта с людьми с признаками заражения и не прикасаться к животным-переносчикам вируса. Отмечается, что в Нидерландах вирус Нипах не циркулирует из-за отсутствия фруктовых садов, которые являются источником его распространения.

Напомним, в январе этого года в штате Западная Бенгалия в Индии зарегистрировали вспышку вируса Нипах. Было подтверждено сразу несколько случаев, в том числе заражения медицинских работников. Это привлекло внимание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вызвало волну предупреждений для туристов.

В России завозных случаев не зафиксировано, угроза распространения внутри страны минимальна. Также, по сообщению Роспотребнадзора, в пунктах пропуска через государственную границу продолжает работать АИС «Периметр», которая позволяет увидеть людей с инфекцией в режиме реального времени и предпринять соответствующие меры. Такое устройство не даст заразе распространиться.

Роспотребнадзор назвал страны, где зафиксирована циркуляция вируса Нипах. По данным ведомства, случаи заболевания этим вирусом подтверждены в ряде государств Азии и Африки. В списке оказались Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Гана и Мадагаскар, а ранее инфекция выявлялась в Малайзии, Бангладеш, Индии и Сингапуре. Врач-инфекционист Елена Малинникова отмечала, что выявленные случаи оперативно изолируются, что дополнительно снижает риск широкого распространения инфекции.

