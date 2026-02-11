SputnikPRO в Ташкенте: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет лекция, посвященная созданию изображения, нейросети и будущему визуального контента.
Спикером выступит бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня» Анна Маркелова.
На встрече слушатели узнают, как нейросети генерируют изображения для СМИ, как отличить такие иллюстрации от настоящих фотографий и какие существуют способы доработки сгенерированных картинок для профессионального использования.
При желании можно закрепить новые знания на практике: создать и улучшить собственные иллюстрации для разных типов статей в популярных нейросетях.
Модуль будет проводиться два дня подряд в разных университетах.
18 февраля в 11.30 — Tashkent Perfect University (г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1).
19 февраля в 15.30 — IT-кампус Университета Пучон (г. Ташкент, 2-я ул. Катартал, 38А).
Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.
Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.