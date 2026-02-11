Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SputnikPRO в Ташкенте: Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента

Спикер расскажет о том, как нейросети создают изображения для СМИ, как распознать такие иллюстрации среди настоящих фотографий, какие методы позволяют дорабатывать сгенерированные картинки для профессионального применения и о многом другом.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет лекция, посвященная созданию изображения, нейросети и будущему визуального контента.

Спикером выступит бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня» Анна Маркелова.

На встрече слушатели узнают, как нейросети генерируют изображения для СМИ, как отличить такие иллюстрации от настоящих фотографий и какие существуют способы доработки сгенерированных картинок для профессионального использования.

При желании можно закрепить новые знания на практике: создать и улучшить собственные иллюстрации для разных типов статей в популярных нейросетях.

Модуль будет проводиться два дня подряд в разных университетах.

18 февраля в 11.30 — Tashkent Perfect University (г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1).

19 февраля в 15.30 — IT-кампус Университета Пучон (г. Ташкент, 2-я ул. Катартал, 38А).

Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.

Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.