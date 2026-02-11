В январе в Омской области появились 7 предприятий, активно загрязняющих воздух

По закону, природопользователи, чьи объекты оказывают негативное воздействие на окружающую среду, обязаны вносить сведения о них в государственный реестр. В январе 2026 года, в минприроды Омской области поступило 7 заявок от омских предприятий для включения их объектов негативного воздействия в реестр. В ведомстве отметили, что регулярное обновление и корректировка информации способствуют повышению результативности мер по охране окружающей среды и принятию взвешенных решений в области экологии.