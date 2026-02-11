Ирина Шейк станет ведущей популярного музыкального фестиваля

Российская супермодель Ирина Шейк станет соведущей Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Об этом она сообщила в сторис своего аккаунта в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Для меня большая честь стать соведущей легендарного Музыкального фестиваля в Сан-Ремо вместе с Карло Конти и Лаурой Паузини! Благодарю за приглашение! Это сбывшаяся мечта!» — написала Шейк.
Участие Шейк подтвердили на сайте телерадиовещательной компании Rai. Супермодель появится в качестве ведущей на сцене легендарного конкурса 26 февраля.
В публикации напомнили, что Шейк принимала участие в показах таких брендов, как Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu и Burberry, кроме того, она блистала на ковровых дорожках бала Met Gala, Каннского кинофестиваля и церемонии вручения премии «Оскар». Супермодель появилась на более чем 150 обложках, 46 из них — обложки Vogue. Она также снималась для календаря Pirelli и сыграла одну из ключевых ролей в фильме «Геракл», где образ мифического героя воплотил Дуэйн Джонсон.
Фестиваль в Сан-Ремо пройдет с 24 по 28 февраля.
Ирина Шейк на показе Victoria’s Secret
В октябре 2025 года в Нью-Йорке прошло шоу Victoria’s Secret — второе после многолетнего затишья. В дефиле культового бельевого бренда приняли участие десятки супермоделей мировой величины. В их числе была и Ирина Шейк.
Россиянка продемонстрировала алый комплект белья, который дополнили юбка в пол и лепестки цветка за плечами вместо крыльев. Позднее Ирина снова вышла на подиум — на ней был белый полупрозрачный комплект с корсетом и бантом, инкрустированным стразами, на груди, а также головной убор с перьями в стиле кабаре или бурлеска.