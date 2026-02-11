Ирина Шейк станет ведущей популярного музыкального фестиваля

В публикации напомнили, что Шейк принимала участие в показах таких брендов, как Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu и Burberry, кроме того, она блистала на ковровых дорожках бала Met Gala, Каннского кинофестиваля и церемонии вручения премии «Оскар». Супермодель появилась на более чем 150 обложках, 46 из них — обложки Vogue. Она также снималась для календаря Pirelli и сыграла одну из ключевых ролей в фильме «Геракл», где образ мифического героя воплотил Дуэйн Джонсон.