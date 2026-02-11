Не могла ходить после серьезной аварии. Врачам удалось спасти ногу школьницы

Врачи провели уникальную операцию и спасли ногу 13-летней девочке, пострадавшей в ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную детскую клиническую больницу, у подростка был сложный перелом бедренной кости.
Еще несколько лет назад при таких травмах школьница, скорее всего, осталась бы инвалидом. Сейчас медицина обладает новыми возможностями. Хирурги выполнили остеосинтез — зафиксировали кость современной мыщелковой пластиной с угловой стабильностью. Этот метод обеспечивает жесткую фиксацию и позволяет быстро начать восстановление.
— Уже через месяц девочка сможет ходить, конечно, осторожно и с чужой помощью. Но главное, что мы не только сохранили конечность, но и вернули человеку качество жизни, движение, — рассказал хирург-травматолог Канат Нугманов.
Врачи больницы напоминают родителям, что травмы в ДТП — одни из самых тяжелых. Они просят взрослых не разрешать несовершеннолетним садиться за руль, не отпускать подростков кататься с друзьями в темное время суток и постоянно объяснять детям важность правил дорожного движения.
