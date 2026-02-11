Доцент Балынин рассказал, кого ждет увеличение пенсий в марте 2026 года

Балынин отметил, что в феврале потенциальному пенсионеру из приведенного примера была перечислена такая же сумма, а в марте произойдет увеличение в связи с достижением 80-летнего юбилея в феврале 2026 года. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Таким образом в марте размер страховой пенсии такого пенсионера с учетом указанных оснований для увеличения возрастет до 49 807,72 рубля.