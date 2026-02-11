Доцент Балынин рассказал, кого ждет увеличение пенсий в марте 2026 года

В марте 2026 года ожидается увеличение пенсий, которое в первую очередь коснется пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в феврале. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Для этой категории предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение надбавки за уход, начиная с 2025 года.
— Как это отразится на размере страховой пенсии? Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра февраля составляла в декабре 36 068 рублей, — пояснил Балынин.
Эксперт напомнил, что в январе сумма пенсионных выплат была увеличена на 7,6 процента, что привело к росту размера выплаты до 38 809,17 рубля.
Балынин отметил, что в феврале потенциальному пенсионеру из приведенного примера была перечислена такая же сумма, а в марте произойдет увеличение в связи с достижением 80-летнего юбилея в феврале 2026 года. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Таким образом в марте размер страховой пенсии такого пенсионера с учетом указанных оснований для увеличения возрастет до 49 807,72 рубля.
Специалист также пояснил, что увеличение пенсионных выплат будет произведено автоматически, и пенсионерам не потребуется подавать никаких заявлений, так как Социальный фонд России располагает всей необходимой информацией.
— Если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтенные данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 31 марта 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 мая 2026 года, — приводит слова эксперта RT.
Помимо этого, ожидается и индексация выплат. С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона человек.