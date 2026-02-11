Ричмонд
Жители Первомайского района Ростова уже второй день остаются без воды

Запустить водовод в Первомайском районе Ростова пообщеали днем 11 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жители ряда адресов в Первомайском районе Ростова-на-Дону второй день остаются без воды. Утром 11 февраля ситуацию прокомментировали в телеграм-канале АО «Ростовводоканал».

— Восстановительные работы продолжаются. Запустить водовод планируется, ориентировочно, в 11 часов. После этого система начнет заполняться водой, — уточнили в компании.

Напомним, отключение затронуло десятки домов вчера, 10 февраля. Тогда сообщалось о появлении дефекта на водоводе.

Водоснабжение было приостановлено в границах:

— проспект Шолохова — переулок Тувинский — переулок Дзержинского — переулок Шахтинский;

— проспект Шолохова — улица Российская — улица Просвещения — улица Руставели;

— улица Алма-Атинская — проспект Шолохова — улица Вересаева — улица Стальского;

— проспект Шолохова — улица Ильича — улица Металлургическая — улица Червоноармейская — улица 1-я Плановая — улица Невельская — улица 3-я Кизитериновская.

