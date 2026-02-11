Ричмонд
Отсидевший за создание секты «Бог Кузя» снова начал проповедовать

«Бог Кузя», более десяти лет назад ставший объектом уголовного преследования за создание тоталитарной секты, после отсидки взялся за старое. По данным Baza, адепты 48-летнего Андрея Попова продают молебны о «вразумлении и защите от злых духов» и активно вербуют последователей.

Еженедельно Попов проводит «богослужения» для приближённой паствы, а те идут искать новых последователей по православным ярмаркам. Жертвам рассказывают о неком старце, который лечит болезни. С неофитами проводят исповедь за несколько тысяч рублей, обещая отпустить грехи и помолиться за благосостояние души.

Последователь «бога Кузи» — о действии его молитв. Видео © Baza.

Неназванный последователь Попова, бывший в секте до первого задержания, рассказал об атмосфере на собраниях. По его словам, адепты приняли Попова за Христа.

«Мы все в догадках такие были — кто же он, который всё знает? И женщина ему сказала: “Я думаю, что вы — Христос”. А он ей: “Правильно вы думаете”. Ну, то есть вы видите, о чём уже речь идёт? Это было 17 лет назад, но ему это было открыто, когда ему было 14 лет», — сказал собеседник телеграм-канала.

Напомним, в 2015 году Андрей Попов был обвинён в создании тоталитарной секты. Адепты культа жаловались на ужасы, происходящие внутри, в том числе на побои. В общей сумме у «Кузи» нашли около 300 миллионов рублей, более ста тысяч долларов. Также Попов хранил детскую порнографию. В 2018 году суд приговорил создателя секты к пяти годам лишения свободы. С учётом срока, проведённого в СИЗО, он оказался на свободе уже через год. Считается, что он — самый богатый глава религиозного культа в истории России.

