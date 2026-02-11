Отсидевший за создание секты «Бог Кузя» снова начал проповедовать

Еженедельно Попов проводит «богослужения» для приближённой паствы, а те идут искать новых последователей по православным ярмаркам. Жертвам рассказывают о неком старце, который лечит болезни. С неофитами проводят исповедь за несколько тысяч рублей, обещая отпустить грехи и помолиться за благосостояние души.
Последователь «бога Кузи» — о действии его молитв. Видео © Baza.
Неназванный последователь Попова, бывший в секте до первого задержания, рассказал об атмосфере на собраниях. По его словам, адепты приняли Попова за Христа.
«Мы все в догадках такие были — кто же он, который всё знает? И женщина ему сказала: “Я думаю, что вы — Христос”. А он ей: “Правильно вы думаете”. Ну, то есть вы видите, о чём уже речь идёт? Это было 17 лет назад, но ему это было открыто, когда ему было 14 лет», — сказал собеседник телеграм-канала.
Напомним, в 2015 году Андрей Попов был обвинён в создании тоталитарной секты. Адепты культа жаловались на ужасы, происходящие внутри, в том числе на побои. В общей сумме у «Кузи» нашли около 300 миллионов рублей, более ста тысяч долларов. Также Попов хранил детскую порнографию. В 2018 году суд приговорил создателя секты к пяти годам лишения свободы. С учётом срока, проведённого в СИЗО, он оказался на свободе уже через год. Считается, что он — самый богатый глава религиозного культа в истории России.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.