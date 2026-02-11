Прохождение техосмотра изменилось в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в организации «Белтехосмотр».
В силу вступил указ президента Беларуси Александра Лукашенко № 5 «Об изменении указов президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур». В частности, диагностические станции более не являются обязательным местом, где можно получить данный документ. Белорусским водителям была предоставлена возможность получить документ в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».
Также названный документ не будет запрашиваться у водителей для проверки сотрудниками ГАИ. Его действительность подтверждается в информационных базах данных.
«Получение такого документа на бумажном носителе становится неактуальным», — пояснили в организации.
Вместе с тем была исключена норма, связанная с необходимостью предоставлять подтверждение об оплате за проведение административной процедуры. Но разрешение на допуск белорусы не получат, если услуга не будет оплачена. В «Белтехосмотре» советуют и физлицам, и субъектам хозяйствования для оплаты использовать ЕРИП.