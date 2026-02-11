Прохождение техосмотра изменилось в Беларуси

Вместе с тем была исключена норма, связанная с необходимостью предоставлять подтверждение об оплате за проведение административной процедуры. Но разрешение на допуск белорусы не получат, если услуга не будет оплачена. В «Белтехосмотре» советуют и физлицам, и субъектам хозяйствования для оплаты использовать ЕРИП.