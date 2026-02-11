Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прохождение техосмотра изменилось в Беларуси

В Беларуси введены изменения при прохождении техосмотра.

Источник: Комсомольская правда

Прохождение техосмотра изменилось в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в организации «Белтехосмотр».

В силу вступил указ президента Беларуси Александра Лукашенко № 5 «Об изменении указов президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур». В частности, диагностические станции более не являются обязательным местом, где можно получить данный документ. Белорусским водителям была предоставлена возможность получить документ в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

Также названный документ не будет запрашиваться у водителей для проверки сотрудниками ГАИ. Его действительность подтверждается в информационных базах данных.

«Получение такого документа на бумажном носителе становится неактуальным», — пояснили в организации.

Вместе с тем была исключена норма, связанная с необходимостью предоставлять подтверждение об оплате за проведение административной процедуры. Но разрешение на допуск белорусы не получат, если услуга не будет оплачена. В «Белтехосмотре» советуют и физлицам, и субъектам хозяйствования для оплаты использовать ЕРИП.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше