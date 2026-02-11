Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онковакцина «обучает» иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль

Она также помогает предупреждать рецидив болезни.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Онковакцина «обучает» иммунные клетки распознавать опухоль и предупреждать рецидив болезни. Об этом сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина.

«Вакцина “обучает” иммунные клетки пациента распознавать клетки опухоли, которая однажды уже возникла в организме. В результате появляются активированные популяции Т-клеток, специфически уничтожающие опухолевые клетки, содержащие выделенные неоантигены. Тем самым предполагается, что вакцинотерапия предупреждает рецидив (возврат) болезни, активируя собственный противоопухолевый иммунитет пациента», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение вакцины для терапии меланомы, производитель препарата — НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.