Онковакцина «обучает» иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Онковакцина «обучает» иммунные клетки распознавать опухоль и предупреждать рецидив болезни. Об этом сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина.
«Вакцина “обучает” иммунные клетки пациента распознавать клетки опухоли, которая однажды уже возникла в организме. В результате появляются активированные популяции Т-клеток, специфически уничтожающие опухолевые клетки, содержащие выделенные неоантигены. Тем самым предполагается, что вакцинотерапия предупреждает рецидив (возврат) болезни, активируя собственный противоопухолевый иммунитет пациента», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на применение вакцины для терапии меланомы, производитель препарата — НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.