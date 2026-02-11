Онковакцина «обучает» иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль

«Вакцина “обучает” иммунные клетки пациента распознавать клетки опухоли, которая однажды уже возникла в организме. В результате появляются активированные популяции Т-клеток, специфически уничтожающие опухолевые клетки, содержащие выделенные неоантигены. Тем самым предполагается, что вакцинотерапия предупреждает рецидив (возврат) болезни, активируя собственный противоопухолевый иммунитет пациента», — говорится в сообщении.