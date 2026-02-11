Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье хотят снять запрет на полеты БПЛА

Запускать беспилотники следует в уведомительном порядке.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края планируют отменить запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов. Это следует из размещенного на сайте Правительства Прикамья проекта нормативного акта.

Планируемый указ губернатора о переходе от полного запрета к уведомительному порядку применения БПЛА опубликован в конце января. Нормативный документ признаёт утратившим силу предыдущий указ № 64 от 19 июня 2023 года, вводивший запрет на использование беспилотных воздушных судов.

В проекте отмечено, что, несмотря на снятие запрета, использование беспилотников остаётся регламентированным: необходимо заранее информировать ЕДДС и территориальные отделы МВД о каждом предстоящем полёте.

Если документ утвердят в текущем виде, уведомлять о запуске БПЛА необходимо будет за час до полета. Также в ведомстве напомнили о штрафах за несоблюдение правил, прописанных в статье 11.9 регионального Закона об административных правонарушениях: максимум 4 000 рублей для обычных граждан, 40 000 рублей — для должностных лиц и 400 000 рублей — для компаний.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше