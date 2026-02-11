В Прикамье хотят снять запрет на полеты БПЛА

Власти Пермского края планируют отменить запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов. Это следует из размещенного на сайте Правительства Прикамья проекта нормативного акта.
Планируемый указ губернатора о переходе от полного запрета к уведомительному порядку применения БПЛА опубликован в конце января. Нормативный документ признаёт утратившим силу предыдущий указ № 64 от 19 июня 2023 года, вводивший запрет на использование беспилотных воздушных судов.
В проекте отмечено, что, несмотря на снятие запрета, использование беспилотников остаётся регламентированным: необходимо заранее информировать ЕДДС и территориальные отделы МВД о каждом предстоящем полёте.
Если документ утвердят в текущем виде, уведомлять о запуске БПЛА необходимо будет за час до полета. Также в ведомстве напомнили о штрафах за несоблюдение правил, прописанных в статье 11.9 регионального Закона об административных правонарушениях: максимум 4 000 рублей для обычных граждан, 40 000 рублей — для должностных лиц и 400 000 рублей — для компаний.