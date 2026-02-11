Самарский минград объяснил, что мешает построить дорогу к поселку «Юбилейный»

В министерстве градостроительной политики Самарской области прошло совещание на тему развития коттеджного поселка «Юбилейный», что в сельском поселении Черноречье Волжского района. Один и главных вопросов, который волнует жителей, это строительство дороги. Ранее им объясняли, что это возможно, только если соблюсти технические условия. Министерство провело переговоры с сетевыми компаниями.
«Стоимость переустановки сетей для организации дороги в разы превышает стоимость строительства самих подъездных путей», — резюмировала пресс-служба минграда.
Ответа на вопрос, будут ли все-таки строить дорогу, учитывая все сложности, не прозвучало.
Также на совещании обсуждали благоустройство территории поселка. Муниципалитет уже заключил контракты, чтобы разработать проект планировки для формирования подъездной дороги поселка. Жители уже выбрали территорию под детскую площадку, сейчас приводят в порядок документы, чтобы ее построить.