Самарский минград объяснил, что мешает построить дорогу к поселку «Юбилейный»

В министерстве градостроительной политики Самарской области прошло совещание на тему развития коттеджного поселка «Юбилейный», что в сельском поселении Черноречье Волжского района. Один и главных вопросов, который волнует жителей, это строительство дороги. Ранее им объясняли, что это возможно, только если соблюсти технические условия. Министерство провело переговоры с сетевыми компаниями.