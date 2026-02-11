Ричмонд
Уфимцы избили и похитили пациента рехаба: за всем стоит жена пострадавшего

Уфимцы получили 6 лет колонии за похищение пациента реабилитационного центра.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор по делу о похищении человека. Как сообщает прокуратура Башкирии, Советский районный суд признал виновными двоих местных жителей и приговорил каждого к шести годам колонии строгого режима.

По данным надзорного ведомства, в январе прошлого года супруги пациента реабилитационного центра попросила подсудимых встретить мужа возле дома и отвезти обратно в учреждение. Когда мужчина отказался ехать с ними, злоумышленники применили силу: начали избивать его, а затем насильно посадили в автомобиль.

На крики потерпевшего отреагировала соседка, которая вызвала полицию. Правоохранителям удалось быстро установить местонахождение похищенного и освободить его.

Оба подсудимых свою вину не признали. Суд квалифицировал их действия как похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

