Уфимцы избили и похитили пациента рехаба: за всем стоит жена пострадавшего

По данным надзорного ведомства, в январе прошлого года супруги пациента реабилитационного центра попросила подсудимых встретить мужа возле дома и отвезти обратно в учреждение. Когда мужчина отказался ехать с ними, злоумышленники применили силу: начали избивать его, а затем насильно посадили в автомобиль.