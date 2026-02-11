В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов

Депутаты напомнили, что сейчас после выписки помощь ограничивается в основном плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые 1−2 месяца, а отдельных нормативов на обследования на 3 или 12 месяцев после родов законодательно не установлено. Они также добавили, что в законодательной практике отсутствуют программы скрининга женщин в этот период, в отличие от регулярных осмотров детей и беременных.