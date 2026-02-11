В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым устранить данный пробел и утвердить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов — ориентировочно на 3-м и на 12-м месяце… Комплекс обследований на этих приёмах следует расширить за счёт измерения артериального давления, оценки уровня гемоглобина и глюкозы, скрининга депрессии и других показателей по рекомендации Минздрава», — сказано в документе.
Парламентарии добавили, что такие осмотры могли бы проводиться в женской консультации или поликлинике по месту жительства пациентки с привлечением участковых специалистов.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжёлых осложнений. Кроме того, по их словам, укрепление здоровья женщины в первый год после родов положительно скажется на развитии ребёнка.
Депутаты напомнили, что сейчас после выписки помощь ограничивается в основном плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые 1−2 месяца, а отдельных нормативов на обследования на 3 или 12 месяцев после родов законодательно не установлено. Они также добавили, что в законодательной практике отсутствуют программы скрининга женщин в этот период, в отличие от регулярных осмотров детей и беременных.