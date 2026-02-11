Внук спасён ценой жизни бабушки при пожаре под Новосибирском

В Бердске в типовой девятиэтажке на улице Максима Горького произошёл пожар, в котором погибла 77-летняя женщина, успевшая спасти своего 18-летнего внука-инвалида. Возгорание, предположительно из-за неисправной зарядки телефона, произошло на седьмом этаже около 11 утра. Пенсионерка вывела внука на улицу, но сама надышалась угарным газом и потеряла сознание.