Петербургского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх

Источник: РИА "Новости"

Фигурист из Петербурга Пётр Гуменник получил уведомление о прохождении антидопингового тестирования утром, в семь часов, на Олимпийских играх. Соревнования по фигурному катанию с участием спортсменов, исполнявших короткие программы, завершились поздно ночью 10 февраля, как сообщает ТАСС.

Гуменник пока располагается на двенадцатой позиции турнирной таблицы после короткого проката, выступая под первым номером старта.

Всего в индивидуальных соревнованиях Олимпиады приняли участие двадцать девять одиночных фигуристов, завершивших выступление в 00:30 по московскому времени.