Петербургского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх

Фигурист из Петербурга Пётр Гуменник получил уведомление о прохождении антидопингового тестирования утром, в семь часов, на Олимпийских играх. Соревнования по фигурному катанию с участием спортсменов, исполнявших короткие программы, завершились поздно ночью 10 февраля, как сообщает ТАСС.